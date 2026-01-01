Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m | Kärcher

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Artikelnummer: 6.392-105.0Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Länge (m)
20
Temperatur (°C)
max. 130
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
16.9
Lieferumfang