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    Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with black and grey casing, mounted on a metal stand, featuring a yellow directional arrow.

    Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m

    Artikelnummer: 6.392-105.0

    Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).