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    Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m | Kärcher

    Stainless steel hose reel with black handle and mounting bracket, featuring a robust design and circular structure.

    Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

    Artikelnummer: 6.392-442.0

    Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss).
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