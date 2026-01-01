Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m | Kärcher

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Artikelnummer: 6.392-442.0Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss).
Länge (m)
40
Temperatur (°C)
max. 150
Max. Druck (bar)
250
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
52
Lieferumfang