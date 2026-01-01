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    Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m | Kärcher

    Black hose reel with a metal frame and central brass connector, designed for mounting, shown against a white background.

    Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m

    Artikelnummer: 6.392-083.0

    Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.