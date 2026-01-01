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    Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with a yellow handle, mounted on a wall, featuring a coiled hose inside a black casing.

    Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m

    Artikelnummer: 2.639-257.0

    Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit.