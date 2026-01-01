Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | Kärcher

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Artikelnummer: 2.639-257.0Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit.
Länge (m)
15
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.1
Lieferumfang