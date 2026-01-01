Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | Kärcher

Unsere automatische Schlauchtrommel kommt mit vormontiertem und bereits aufgewickeltem Hochdruckschlauch (15 m) und ist damit nach erfolgter Wandmontage sofort betriebsbereit. Angetrieben von einer hochwertigen Edelstahlfeder, verkürzt diese Schlauchtrommel Rüstzeiten vor und nach Arbeitseinsätzen und hilft so, die Produktivität zu erhöhen. Das zuverlässige Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs sorgt für ein einfacheres und damit komfortableres Handling für den Anwender und verbessert parallel auch die Arbeitssicherheit, da Stolperfallen zuverlässig vermieden werden können.