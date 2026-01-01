Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.392-106.0Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff
Länge (m)
20
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Lieferumfang