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    Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow handle and black spool, mounted on a metal bracket.

    Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m

    Artikelnummer: 6.392-106.0

    Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff