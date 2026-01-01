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    Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with black circular design and white mounting bracket, featuring the Kärcher logo on the side.

    Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m

    Artikelnummer: 6.392-074.0

    Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.