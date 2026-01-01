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    Forecourtgerät AWT-C Fp | Kärcher

    Kärcher self-service vacuum cleaner station with control panel, hose, and nozzle, standing against a white background.

    Forecourtgerät

    AWT-C Fp

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-913.0

    Mit integriertem Wasserspender und Frostschutz: Reifenfüllgerät AWT-C Fp zur präzisen Regulierung oder Überprüfung des Reifendrucks. Geeichte Ausführung mit elektronischem Münzprüfer.
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