Forecourtgerät AWT-C Fp | Kärcher

Mit unserem Reifenfüllgerät AWT-C Fp bieten Sie Ihren Kunden einen attraktiven und sinnvollen Zusatzservice, der nebenbei auch höhere Erlöse Ihres Standorts ermöglicht. Das Gerät ist für Reifendrücke von bis zu 8 Bar ausgelegt und selbstverständlich geeicht, um landesspezifische Vorgaben zu erfüllen. Neben der präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks verfügt es über einen integrierten Wasserspender zum Auffüllen des Wischwasserbehälters. Dieser ist frostgeschützt und kann problemlos auch in den Wintermonaten eingesetzt werden. Ein elektronischer Münzprüfer erlaubt den Einsatz unterschiedlicher Wertmarken- und Münztypen, die Sie, genauso wie die stufenlos einstellbare Laufzeit von bis zu 7 Minuten, individuell festlegen können.

Integrierter Wasserspender Komfortable und mühelose Wasserentnahme. Verbessert den optischen Eindruck, da Gebinde für Wasser nicht benötigt werden. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.