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    Forecourtgerät AWT-C | Kärcher

    Kärcher self-service vacuum cleaner station with control panel, hose, and nozzle, standing against a white background.

    Forecourtgerät

    AWT-C

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-912.0

    Geeichtes Reifenfüllgerät AWT-C zur exakten Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks bis zu 8 bar. Inkl. eines praktischen Wasserspenders, beispielsweise zum Auffüllen des Wischwassers.
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