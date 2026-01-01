Forecourtgerät AWT-C | Kärcher

Neben der Möglichkeit zur exakten Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks bietet unser Reifenfüllgerät AWT-C einen integrierten Wasserspender, der Ihren Kunden beispielsweise ein schnelles Auffüllen des Wischwassers ermöglicht. Das Gerät ist bis zu 8 Bar Reifendruck einsetzbar, geeicht und verfügt darüber hinaus über einen elektronischen Münzprüfer, der für den Einsatz mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen geeignet ist. Die Laufzeit ist stufenlos bis zu einer Dauer von 7 Minuten einstellbar.

Integrierter Wasserspender Komfortable und mühelose Wasserentnahme. Verbessert den optischen Eindruck, da Gebinde für Wasser nicht benötigt werden. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.