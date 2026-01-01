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    Scheuersaugmaschine B 120 W Bp DOSE (Scheibe) | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with two detergent bottles on top, grey body, and visible wheels.

    Scheuersaugmaschine

    B 120 W Bp DOSE (Scheibe)

    Artikelnummer: 1.005-100.205