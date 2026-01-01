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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90 | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber in grey with a steering wheel and seat, featuring brushes and wheels.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90

    Artikelnummer: 1.246-024.0