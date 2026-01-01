Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, featuring brushes and wheels for cleaning surfaces.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85

    Artikelnummer: 1.246-025.0