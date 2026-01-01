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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, designed for commercial cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse

    Artikelnummer: 1.246-029.0