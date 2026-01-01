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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with dual brushes, grey body, and steering wheel, designed for indoor cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB

    Artikelnummer: 1.246-033.0