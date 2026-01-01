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    Scheuersaugmaschine B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, steering wheel, and black seat, designed for indoor cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee

    Artikelnummer: 1.246-032.0