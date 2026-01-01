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    Scheuersaugmaschine B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill+Squeegee | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black top, and yellow accents, featuring wheels and a brush attachment.

    Scheuersaugmaschine

    B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill+Squeegee

    Artikelnummer: 0.300-012.0