Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der D 60-Scheibenbürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Eine 115 Ah starke AGM-Batterie treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design des Walk-behind-Geräts sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem „Dose“ hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphone steuern.

Äußerst kompakte Maschine Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen. Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten. Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit. Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60 Große und effektive Arbeitsbreite. Gesteigerte Produktivität und schnellere Reinigung. Eco!Flow-System Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven. Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“ Exakte Reinigungsmitteldosierung. Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis. Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System. Tankspülsystem Auto-Rinse Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks. Kein Verspritzen. Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung. Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.