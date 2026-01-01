Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF | Kärcher

Die Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt mit kompaktem Design für optimierte Übersicht und Wendigkeit. Metall-Bürstenkopf sowie Aluminium-Druckguss-Saugbalken gewährleisten mehr Robustheit und auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven eine ausgezeichnete Absaugung. Die App „Machine Connect“ stellt erweiterte Einstellungen und Informationsmöglichkeiten per Smartphone zur Verfügung. Dank der AGM-Batterie mit einer Leistung von 115 Ah ist eine lange Betriebsdauer möglich. Bei der Unterhalts- und Grundreinigung sorgt der vibrationsarme Orbitalbürstenkopf O51 für beste Reinigungsergebnisse. Frischwasser kann problemlos mit dem Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn nachgefüllt werden. Der bis zu 25 Prozent geringere Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Scheibenbürstenköpfen oder die Möglichkeit zur chemiefreien Reinigung setzen Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit. Mit dem neuen DOSE-System wird die exakte Dosierung von Reinigungsmitteln gewährleistet. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht die kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, und der Frischwassertank kann mit Auto-Fill inklusive automatischem Stopp einfach befüllt werden.

Äußerst kompakte Maschine Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen. Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten. Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit. Einscheibiger O51-Orbitalbürstenkopf Erstklassige mechanische Reinigungsleistung. Bis zu 40 % kürzere Reinigungszeit/25 % geringerer Wasserverbrauch im Vergleich zu Scheibenbürstenköpfen. Chemiefreie Reinigung/Stripping. Eco!Flow-System Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven. Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“ Exakte Reinigungsmitteldosierung. Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis. Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System. Tankspülsystem Auto-Rinse Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks. Kein Verspritzen. Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung. Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.