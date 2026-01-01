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    Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black top, and visible red brush pad, designed for cleaning large surfaces.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2023

    Scheuersaugmaschine

    B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-268.0

    • 50 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Orbitalpad, Fahrantrieb
    • On-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 3 h Laufzeit, max. 3060 m²/h
    • App, geschwindigkeitsabhängige Dosierung, autom. Befüll- und Reinigungssystem
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