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    Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, large wheels, and ergonomic handle, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li

    Artikelnummer: 1.127-064.0