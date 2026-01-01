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    Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, wheels, and handle, designed for professional cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

    Artikelnummer: 1.127-018.0