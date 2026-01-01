Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h | Kärcher

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Artikelnummer: 6.415-084.0Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2