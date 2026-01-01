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    Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h | Kärcher

    Silver cylindrical metal pin with a small hole at one end, resting on a white surface.

    Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h

    Artikelnummer: 6.415-084.0

    Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.