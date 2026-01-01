Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack 18/30 | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with grey handle and blue-striped roller brush on white background.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/1 C Bp Pack 18/30

    Artikelnummer: 1.783-050.0