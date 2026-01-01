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    Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with black and yellow design, featuring orange brush rollers beside it.

    Scheuersaugmaschine

    BR 40/10 C Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.783-343.0