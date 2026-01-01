Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz | Kärcher

    Black cylindrical brush with bristles spiralling around it, designed for cleaning purposes.

    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz

    Artikelnummer: 8.634-050.0

    Weiche Bürstenwalze mit 508 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle gängigen Anwendungen.