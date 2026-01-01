Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.889-436.0Speziell für den Einsatz auf Teppichböden entwickelt: Die Bürstenwalze verfügt über eine Arbeitsbreite von 350 mm und ist optimal auf die Anforderungen der KIRA CV 50 abgestimmt.
Menge (Stück)
1
Farbe
schwarz
Bürstenlänge (mm)
350
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung