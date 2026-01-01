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    Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50 | Kärcher

    Black and grey twisted brush roller with bristles, designed for cleaning equipment.

    Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50

    Artikelnummer: 2.889-436.0

    Speziell für den Einsatz auf Teppichböden entwickelt: Die Bürstenwalze verfügt über eine Arbeitsbreite von 350 mm und ist optimal auf die Anforderungen der KIRA CV 50 abgestimmt.