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    Trockensauger BV 5/1 | Kärcher

    Kärcher backpack vacuum cleaner with grey and black design, featuring a hose and wand attachment.

    Trockensauger

    BV 5/1

    Artikelnummer: 1.394-200.0