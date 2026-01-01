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    Akkusauger BVL 3/1 Bp Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher backpack vacuum cleaner with hose and nozzle, shown with a stack of vacuum bags.

    Akkusauger

    BVL 3/1 Bp Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.394-308.0