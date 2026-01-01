CarpetPro Natürlicher Reiniger iCapsol RM 764N OA | Kärcher

Der flüssige Grundreiniger entfernt Öl-, Fett- und mineralische Verschmutzungen von Teppichböden und Polstermöbeln aus synthetischen und natürlichen Fasern genauso kraftvoll wie herkömmliche Reinigungsmittel. Er eignet sich für die Sprühextraktion mit Geräten wie Puzzi und Teppichreinigungsautomaten (BRC). Dank der iCapsol-Technologie wird Schmutz eingekapselt, kristallisiert beim Trocknen und kann einfach aufgesaugt werden. Ein Ausspülen ist nicht notwendig, was Zeit spart und die Feuchtigkeit reduziert, sodass Teppiche schneller begehbar sind. Die WoolSafe-Zertifizierung bestätigt die Eignung für empfindliche Naturfasern wie Schur- und Schafswolle. Ein integrierter Geruchsabsorber beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt für frischen Duft. Der Natürliche Reiniger iCapsol RM 764N OA besteht zu über 99 Prozent aus naturbasierten Inhaltsstoffen mit Tensiden aus Weizenkleie und Mais, die aus Abfallprodukten der Lebensmittelindustrie gewonnen werden. Er ist frei von Mineralölen, Mikroplastik, Farbstoffen, Silikonöl und Phosphaten. Zudem ist der Natürliche Reiniger kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut, was eine unkomplizierte Lagerung und einfachen, kostengünstigen Versand ermöglicht.