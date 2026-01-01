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    Waschanlage CB Takt | Kärcher

    Black car inside a Kärcher car wash station, surrounded by yellow and grey cleaning equipment in a tiled indoor setting.

    Waschanlage

    CB Takt

    Artikelnummer: 1.999-114.0