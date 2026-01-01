CR 214 BC | Kärcher

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Artikelnummer: 2.855-130.0Portalwaschanlagen-Startsystem mit Touchdisplay zur intuitiven Bedienerführung. Erlaubt die Eingabe von PIN-Codes, verfügt über Barcodeleser. Aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012.
Gewicht (kg)
7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10
Abmessungen (L × B × H) (mm)
418 x 278 x 441