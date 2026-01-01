CR 214 BC | Kärcher

Intuitiv bedienbares Startsystem für Portalwaschanlagen aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012 mit einer Frontplatte aus rostfreiem Edelstahl. Das Startsystem ermöglicht über ein Touchdisplay die Eingabe von PIN-Codes und verfügt darüber hinaus über einen Barcodeleser für Einfach-, Mehrfach- und Dauercodes sowie eine integrierte Schnittstelle für diverse Kassensysteme. Eine Sonnenblende gewährleistet eine gute Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Standardmäßig zur Wandmontage vorgesehen, ist optional auch ein Standfuß erhältlich.