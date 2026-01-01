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    CR 214 BC | Kärcher

    Kärcher professional code entry machine with keypad and emergency stop button on the side.

    CR 214 BC

    Artikelnummer: 2.855-130.0

    Portalwaschanlagen-Startsystem mit Touchdisplay zur intuitiven Bedienerführung. Erlaubt die Eingabe von PIN-Codes, verfügt über Barcodeleser. Aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012.
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