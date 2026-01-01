Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Kettensäge CS 330 Bp | Kärcher

    Kärcher chainsaw with grey and yellow accents, featuring a black blade and ergonomic handle.

    Kettensäge

    CS 330 Bp

    Artikelnummer: 1.442-111.0