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    Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with a sleek grey design, featuring a curved handle and hose attachment.

    Akku-Bürstsauger

    CV 30/2 Bp Pack

    Artikelnummer: 1.023-201.0