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    Teppichbürstsauger CV 38/1 | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with grey body, black handle, and yellow accents on a white background.

    Teppichbürstsauger

    CV 38/1

    Artikelnummer: 1.435-115.0