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Eignet sich perfekt für das Reinigen auf engstem Raum: der ultraleichte, leistungsstarke akkubetriebene Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack aus innovativem, sehr robusten EPP-Material.
Mit dem NT 22/1 Ap Bp L bieten wie den ersten Akku-Nass-/Trockensauger für professionelle Ansprüche. Mit kraftvollem Battery Power+-Akku für höchste Saugleistung und langen Laufzeiten.
Klein, aber OHO! Der Akku-Sauger T 9/1 Bp ist nicht nur flexibel und kraftvoll, er scheut auch keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern – dank der Kärcher Battery Power+-Akkus.
Der Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Pack ist das weltweit erste akkubetriebene Sprühextraktionsgerät auf dem Markt, das überall und jederzeit, unabhängig von externen Stromquellen, Polster und textile Flächen reinigt.
Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.
AKKU-RUCKSACKSAUGER BVL 5/1 Bp PACK
Das Gerät wird geliefert inklusive:
1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
1-mal 36-Volt-Schnellladegerät
Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Akkuplattform!
Mit dem 36-V/6,0-Ah-Akku können Sie bis zu 22 Minuten im Power-Modus oder bis zu 50 Minuten im eco!efficiency-Modus saugen. Tipp: mit einem 36-V/7,5-Ah-Akku können Sie bis zu 64 Minuten im eco!efficiency-Modus arbeiten.
AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER NT 22/1 Ap Bp L Pack
Das Gerät wird geliefert inklusive:
1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
1-mal 36-Volt-Schnellladegerät
Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Akkuplattform!
Inklusive kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku, effizienter halbautomatische Filterabreinigung und Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse.
AKKUSAUGER T 9/1 Bp Pack
Das Gerät wird geliefert inklusive:
1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
1-mal 36-Volt-Schnellladegerät
Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist.
Mit dem 36-V/6,0-Ah-Akku können Sie bis zu 31 Minuten im Power-Modus oder bis zu 66 Minuten im eco!efficiency-Modus saugen.
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Wir unterstützen Sie gern bei Ihren Herausforderungen.
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