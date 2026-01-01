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    Saugstarke Heros – unsere Akku-Sauger | Kärcher

    Kein Kabel mit der Akku-Range

    Die Produkte – unsere saugstarken Kameraden im Überblick

    Kärcher FlexoMate Swift Reinigungswagen

    BVL 5/1 Bp Akku-Rücksacksauger

    Eignet sich perfekt für das Reinigen auf engstem Raum: der ultraleichte, leistungsstarke akkubetriebene Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack aus innovativem, sehr robusten EPP-Material.

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    Kärcher FlexoMate Expert Reinigungswagen

    Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp L

    Mit dem NT 22/1 Ap Bp L bieten wie den ersten Akku-Nass-/Trockensauger für professionelle Ansprüche. Mit kraftvollem Battery Power+-Akku für höchste Saugleistung und langen Laufzeiten.

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    Kärcher FlexoMate ExpertPro Reinigungswagen

    Akku-Sauger T 9/1 Bp

    Klein, aber OHO! Der Akku-Sauger T 9/1 Bp ist nicht nur flexibel und kraftvoll, er scheut auch keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern – dank der Kärcher Battery Power+-Akkus.

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    Puzzi 9/1 Bp Pack

    Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp Pack

    Der Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Pack ist das weltweit erste akkubetriebene Sprühextraktionsgerät auf dem Markt, das überall und jederzeit, unabhängig von externen Stromquellen, Polster und textile Flächen reinigt.

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    Das sind die Hardfacts unserer HERO-Sauger

    AKKU-RUCKSACKSAUGER BVL 5/1 Bp PACK

    Ultraleichter Akku-Rucksacksauger mit extremer Saugleistung. Maximale Flexibilität ohne Stromkabel und minimales Gewicht!

    Das Gerät wird geliefert inklusive:
    1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
    1-mal 36-Volt-Schnellladegerät

    Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Akkuplattform!

    • Luftmenge (l/s) 40
    • Vakuum (mbar) 223
    • Behälterinhalt (l) 5
    • Leistung (W) 500
    • Gewicht inkl. 36-V/6,0-Ah-Akku (kg) 4,6
    • Akku (V/Ah) 18 / 3,0
    • Standardlieferumfang umfasst Teleskopsaugrohr, Polsterdüse, Kombibodendüse, Fugendüse, 1 m Saugschlauch.

    Mit dem 36-V/6,0-Ah-Akku können Sie bis zu 22 Minuten im Power-Modus oder bis zu 50 Minuten im eco!efficiency-Modus saugen. Tipp: mit einem 36-V/7,5-Ah-Akku können Sie bis zu 64 Minuten im eco!efficiency-Modus arbeiten.

    Kärcher Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack
    Kärcher Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp

    AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER NT 22/1 Ap Bp L Pack

    Seine kompakten Maße und das geringe Gewicht machen den Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap zur Nummer 1 auch wenns eng wird!

    Das Gerät wird geliefert inklusive:
    1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
    1-mal 36-Volt-Schnellladegerät

    Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Akkuplattform!

    • Luftmenge (l/s) 57
    • Vakuum (mbar) 152
    • Behälterinhalt (l) 22
    • Leistung (W) 575
    • Gewicht inkl. 36-V/6,0-Ah-Akku (kg) 8,6
    • Akku (V/Ah) 36 / 7,5
    • Abmessungen (L × B × H) (mm) 401 x 372 x 499

    Inklusive kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku, effizienter halbautomatische Filterabreinigung und Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse.

    AKKUSAUGER T 9/1 Bp Pack

    Robust und geräuscharm, garantiert aber trotzdem höchste Qualität und Leistungsstärke – der Akku-Sauger T 9/1 Bp Pack

    Das Gerät wird geliefert inklusive:
    1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
    1-mal 36-Volt-Schnellladegerät

    Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. 

    • Luftmenge (l/s) 40
    • Vakuum (mbar) 210
    • Behälterinhalt (l) 9
    • Leistung (W) 500
    • Gewicht inkl. 36-V/6,0-Ah-Akku (kg) 6,8
    • Akku (V/Ah) 36 / 7,5,0
    • Abmessungen (L × B × H) (mm) 420 x 325 x 382


    Mit dem 36-V/6,0-Ah-Akku können Sie bis zu 31 Minuten im Power-Modus oder bis zu 66 Minuten im eco!efficiency-Modus saugen.

    AKKUSAUGER T 9/1 Einsatz

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