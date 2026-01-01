AKKU-RUCKSACKSAUGER BVL 5/1 Bp PACK

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger mit extremer Saugleistung. Maximale Flexibilität ohne Stromkabel und minimales Gewicht!

Das Gerät wird geliefert inklusive:

1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku

1-mal 36-Volt-Schnellladegerät

Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Akkuplattform!

Luftmenge (l/s) 40

Vakuum (mbar) 223

Behälterinhalt (l) 5

Leistung (W) 500

Gewicht inkl. 36-V/6,0-Ah-Akku (kg) 4,6

Akku (V/Ah) 18 / 3,0

Standardlieferumfang umfasst Teleskopsaugrohr, Polsterdüse, Kombibodendüse, Fugendüse, 1 m Saugschlauch.

Mit dem 36-V/6,0-Ah-Akku können Sie bis zu 22 Minuten im Power-Modus oder bis zu 50 Minuten im eco!efficiency-Modus saugen. Tipp: mit einem 36-V/7,5-Ah-Akku können Sie bis zu 64 Minuten im eco!efficiency-Modus arbeiten.