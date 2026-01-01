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    Easy Foam Set mit RM-Injektor | Kärcher

    Kärcher brass injector set with a clear hose and black nozzle attachment on a white background.

    Easy Foam Set mit RM-Injektor

    Artikelnummer: 2.640-691.0

    HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.