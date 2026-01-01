Easy-Press-Pistole, M22x1,5, 350 bar, 2500 l/h | Kärcher

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Artikelnummer: 4.775-784.0Easy-Press-Pistole, grau.
Durchflussmenge (l/h)
2500
Max. Druck (bar)
350
Gewinde
M22x1,5
Farbe
Grau
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6