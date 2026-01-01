EASY!Force Advanced | Kärcher

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Artikelnummer: 4.118-005.0Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8