EASY!Force Advanced | Kärcher

Das revolutionäre Konzept der EASY!Force-Hochdruckpistole sorgt für einen völlig neuen, ermüdungsfreien Arbeitskomfort auch über lange Zeiträume hinweg. Dabei wird die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausgenutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren. Und auch in Sachen Lebensdauer überzeugt die Hochdruckpistole dank hochwertiger Materialien: sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.