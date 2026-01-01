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    EASY!Force Advanced | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with brass fittings, labelled "Professional."

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    GDA18 VE WINNER 4C
    German Innovation Award 2018

    EASY!Force Advanced

    Artikelnummer: 4.118-005.0

    Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.