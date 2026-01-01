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    EASY!Force Food | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with brass fittings, labelled "Professional."

    EASY!Force Food

    Artikelnummer: 4.118-015.0

    Perfekt für den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hochdruckpistole mit Vollkeramikventil ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft aufbringen muss.