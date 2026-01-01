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    EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessories including a spray gun, lance, and nozzle on a white background.

    EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

    Artikelnummer: 4.111-050.0

    Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse.