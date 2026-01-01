EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | Kärcher

Modernste EASY!Force-Technik auch mit bereits vorhandenen Hochdruckreinigern und Hochdruckschläuchen von Kärcher zu verwenden, ist mit unserem EASY!Force-Umrüstsatz 1 kostensparend möglich. Der Umrüstsatz enthält die EASY!Force-Hochdruckpistole (4.118-005), ein 1050 Millimeter langes Strahlrohr (4.112-000) mit EASY!Lock-Anschlüssen, den Adapter 8 (4.111-036) für Hochdruckdüsen mit M 18 × 1,5-Anschluss sowie den Adapter 12 (4.111-046) für Hochdruckschlauch inklusive Drehkupplung.