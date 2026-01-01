EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.111-050.0Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.2