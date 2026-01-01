EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | Kärcher

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Artikelnummer: 4.111-051.0Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.8