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    EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun, lance, hose, and connectors on a white background.

    EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

    Artikelnummer: 4.111-051.0

    Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern.