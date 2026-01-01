EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | Kärcher

EASY!Force-Technik nutzen, aber den bereits vorhandenen Kärcher Hochdruckreiniger behalten: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit allen passenden Teilen bis zur Düse. Der Umrüstsatz beinhaltet die EASY!Force-Hochdruckpistole (4.118-005), ein Strahlrohr (4.112-000) mit 1050 Millimetern Länge und EASY!Lock-Anschlüssen, 10 Meter Premium-Hochdruckschlauch mit Nennweite 8 und für bis zu 315 Bar Arbeitsdruck geeignet, den Adapter 2 (4.111-030) zum Anschluss des Geräts sowie den Adapter 8 (4.111-036) für Hochdruckdüsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.