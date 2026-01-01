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    EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with two brass connectors on a white background.

    EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole

    Artikelnummer: 4.111-052.0

    Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers.