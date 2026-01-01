Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    eco!Booster TR 045 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner accessory with multiple screws and a connector end, placed on a white background.

    eco!Booster TR 045

    Artikelnummer: 2.113-087.0

    eco!Booster mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; geeignet für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 045).
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.