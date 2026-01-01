eco!Booster TR 050 | Kärcher

Der eco!Booster bietet im Vergleich zur Kärcher Powerdüse eine um 50 Prozent höhere Flächenleistung und ist ideal für die Reinigung sensibler Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände. Die Effizienz wird durch die vergrößerte Strahlbreite erreicht und führt zu einem geringeren Energie- und Wasserverbrauch. Er eignet sich für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengröße 050. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wird Luft angesaugt, um den Wasserstrahl zu führen. Dies ermöglicht ein hervorragendes Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit, was insbesondere in Bereichen wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung von Bedeutung ist.

50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung. 50 % höhere Wassereffizienz¹⁾ Wassersparend. 50 % höhere Energieeffizienz¹⁾ Energiesparend. Sehr vielseitig einsetzbar Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.