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    eco!Booster TR 050 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner accessory with multiple screws and a connector end, placed on a white background.

    eco!Booster TR 050

    Artikelnummer: 2.113-088.0

    eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 050).
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.