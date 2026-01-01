eco!Booster TR 060 | Kärcher

Der eco!Booster beeindruckt mit einer um 50 Prozent höheren Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse. Durch die vergrößerte Strahlbreite ist eine Effizienzsteigerung möglich, die zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch führt. Empfindliche Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände werden schonend gereinigt. Der Booster ist für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist mit der EASY!Lock-Schnittstelle kompatibel und hat die Düsengröße 060. Das revolutionäre Düsenkonzept saugt Luft an, um den Wasserstrahl zu führen. Insbesondere in Bereichen wie der Bauwirtschaft oder der Fahrzeugreinigung sind die in kürzerer Zeit erzielten erstklassigen Reinigungsergebnisse von Bedeutung.

50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung. 50 % höhere Wassereffizienz¹⁾ Wassersparend. Sehr vielseitig einsetzbar Eignet sich besonders für große, empfindliche Flächen. 50 % höhere Energieeffizienz¹⁾ Energiesparend. Hohe Kompatibilität Passend für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger. Sehr vielseitig einsetzbar Gründliche, schnelle und nachhaltige Reinigung.