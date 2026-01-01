Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    eco!Booster TR 060 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner accessory with multiple screws and a connector end, placed on a white background.

    eco!Booster TR 060

    Artikelnummer: 2.113-090.0

    eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung im Vergleich zur Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Geeignet für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Düsengröße 060.
    Angebot anfordern