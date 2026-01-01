eco!Booster TR 060 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.113-090.0eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung im Vergleich zur Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Geeignet für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Düsengröße 060.
Druck (bar)
max. 300
Temperatur (°C)
max. 85
Düsengröße ( )
60
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete