Filterpatrone HEPA | Kärcher

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Artikelnummer: 8.634-529.0HEPA-Filterpatrone mit Kohleanteil für eine staubfreie und geruchsreduzierte Abluftrückführung.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
Mehrfarbig
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
235 x 145 x 145