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    Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher | Kärcher

    Rectangular Kärcher vacuum filter with grey frame and pleated white paper. Label displays Kärcher branding and product details.

    Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher

    Artikelnummer: 6.904-367.0

    Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.