FloorPro Glanzreiniger RM 755 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-174.0Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
11
Gewicht (kg)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 188 x 307
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete