FloorPro Glanzreiniger RM 755 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-409.0Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
11
Gewicht (kg)
20.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 230 x 430
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete