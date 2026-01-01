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    FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency | Kärcher

    Kärcher RM 69 cleaning solution in a blue plastic container with a label showing product details and a warehouse image.

    FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency

    Artikelnummer: 6.295-651.0

    Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.