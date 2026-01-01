FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-653.0Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht (kg)
208.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
223.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 580 x 970
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete