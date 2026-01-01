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    FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency | Kärcher

    Blue Kärcher RM 69 cleaning solution container with label, featuring product details and an image of a clean industrial floor.

    FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency

    Artikelnummer: 6.295-652.0

    Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.